В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

На 5-6 мая в ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно сообщению, в Нахчыванской АР, а также в Нефтчале, Сальяне, Мингячевире, Гёйчае, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Нафталане, Горанбое, Дашкесане, Гедабее, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Ширване, Агсу, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Лерике, Ярдымлы, Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Физули и Зангилане ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню предупреждения.

