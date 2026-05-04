Президент Ильхам Алиев: Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа

Для нас итальянский рынок имеет первостепенное значение как в отношении нефти, так и газа. В прошлом году Азербайджан экспортировал 25 млрд кубометров природного газа, из них 9,5 млрд - на итальянский рынок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Сообщив, что сегодня ведутся переговоры об увеличении этих объемов, глава государства отметил: "Для этого, естественно, необходимо расширить проект ТАР, являющийся составной частью Южного газового коридора. Он уже в определенной степени расширен, но этот процесс продолжается".