Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил в Таджикистане

В Душанбе состоялся международный фестиваль танца "Танец объединяет нас", посвященный 35-летию государственной независимости Таджикистана, передает Day.Az.

Азербайджанский государственный ансамбль танца с высоким профессионализмом продемонстрировал богатство национального танцевального искусства, исполнив композиции "Аг чичек" и "Зангезур яллысы (Агбаба)", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

В рамках фестиваля министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатторийен провела встречу с официальными представителями стран-участниц, подчеркнув важность расширения культурного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами.

Фестиваль с участием стран СНГ способствовал укреплению дружеских связей, сохранению и развитию национально-культурного наследия. Фестиваль продолжился концертными программами, а по его итогам участникам были вручены почетные награды.