Какой будет погода завтра?

6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью и утром местами возможны дождь и гроза. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 15-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными и сильными, возможны гроза, град, а в горных районах - снег. Вечером в большинстве районов осадки прекратятся. Местами временами ожидается туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 9-13 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. В горах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, днем - 8-13 градусов, местами - 15-18 градусов тепла.

