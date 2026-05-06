США внесли в СБ ООН проект резолюции по Ормузскому проливу
Соединенные Штаты вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, направленный на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
В заявлении говорится, что Вашингтон требует от Тегерана прекратить атаки, установку морских мин и взимание сборов. Кроме того, США ожидают, что иранская сторона раскроет данные о количестве и местах размещения мин, окажет помощь в их ликвидации и поддержит создание гуманитарного коридора.
Соавторами проекта резолюции стали ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар.
