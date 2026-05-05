Проходит встреча между Джейхуном Байрамовым и Каей Каллас

Проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте МИД в соцсети "X".

Отмечено, что визит подчеркивает важность сотрудничества и диалога между Азербайджаном и Европейским союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики.

"Это создает возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов", - говорится в публикации.