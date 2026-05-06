В Баку состоялись конференция и концерт, посвященные 103-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

В Международном центре мугама состоялась конференция на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и культурные ценности Азербайджана", организованная министерством культуры Азербайджана при инициативе партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и приуроченная к 103-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий внимание и заботу великого лидера о развитии сферы культуры.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Саадат Юсифова подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание национально-духовным ценностям, развитию и пропаганде культуры, окружал заботой и вниманием деятелей искусства. Было подчеркнуто, что любовь к родному языку, литературе, музыке и национальным традициям занимала особое место в его политике и рассматривалась как основа современного государственного строительства и духовного развития.

В ходе конференции также выступили председатель Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" профессор Фуад Мамедов, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов, народный поэт Вахид Азиз, народный артист Абдул Махмудов, председатель Сабаильской районной организации ПЕА Мухтар Нагиев, а также помощник министра культуры Эмин Гусейнов.

Выступавшие говорили об исключительной роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской культуры, а также о его целенаправленной политике по сохранению и продвижению национально-духовных ценностей. Было отмечено, что этот стратегический курс сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

После официальной части была представлена художественная программа, состоявшая из любимых музыкальных произведений великого лидера Гейдара Алиева.