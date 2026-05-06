Общественности представлена программа WUF13
Программа, охватывающая основные мероприятия предстоящей в Баку 17-22 мая 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), уже представлена общественности. Данная программа объединяет в рамках WUF13 различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.
Как сообщает Day.Az, мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.
Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.
Диалоги: формирование глобальной жилищной повестки
Диалоги высокого уровня, определяющие направление глобальных дискуссий, составляют основу программы WUF13. В рамках этих диалогов будут изучены вопросы жилищного обеспечения в контексте инклюзивности, устойчивости и взаимосвязи с городскими системами. Наряду с этим каждый из диалогов вынесет на обсуждение один из ключевых аспектов жилищного обеспечения:
• Глобальный жилищный кризис: как из него выйти?;
• Трансформация неформальных населенных пунктов и трущоб;
• Жилищное обеспечение в процессе восстановления и реконструкции городов после кризисов;
• Связь между климатической и жилищной политикой;
• Социальное и экономическое влияние жилищного обеспечения;
• Новые подходы к финансированию жилищного обеспечения;
Цель этих дискуссий - связать глобальные проблемы с практическими вариантами решений и общими обязательствами.
Специальные сессии: подробное обсуждение ключевых вопросов градостроительства
В рамках специальных сессий основное внимание уделяется таким темам, как адаптация к климату, жилищное обеспечение, неформальные поселения, обновление городов, цифровизация, механизмы финансирования и инклюзивное городское развитие.
Эти сессии создают платформу для более предметных обсуждений, демонстрируя опыт различных регионов, партнерские связи и инновационные подходы.
• Жилищное обеспечение в центре внимания глобальных коалиций;
• Специальная сессия страны-хозяйки WUF13;
• Пульс здоровых домов;
• Доступное жилищное обеспечение в Африке (специальная сессия в формате компактной комнаты для переговоров инвесторов);
• Города как игровое пространство;
• Культурное наследие и инклюзивная городская регенерация - Новый взгляд;
• От управления отходами к циркулярной экономике;
• Истории с "линий соприкосновения": развитие городского климатического наследия;
• Инклюзивная городская устойчивость в малых островных развивающихся государствах", "голубая" экономика и устойчивый туризм;
• Специальная итоговая сессия WUF13.
Ассамблеи: сила коллективных голосов
Ассамблеи создают специальные платформы для объединения различных групп единомышленников, обсуждения их роли, а также выражения общих приоритетов в рамках глобальной повестки в области градостроительства. Ассамблеи объединят представителей парламентов, местных и региональных органов власти, организаций, действующих на местном уровне и основанных на принципах общинного участия, бизнес-кругов и промышленных отраслей, а также женщин и молодежь для обмена мнениями по ключевым вопросам градостроительства.
Содействуя диалогу между этими группами, ассамблеи помогут отразить различные точки зрения в итогах мероприятия и усилят коллективное продвижение устойчивого городского развития.
Круглые столы: переход от диалога к действиям
На форуме также будут организованы круглые столы - ориентированные на практические действия сессии, объединяющие партнеров и коллег для обмена мнениями по ключевым вопросам градостроительства. Эти обсуждения будут выполнять функцию платформы как для определения общих позиций и изучения возможных вариантов противодействия новым возникающим вызовам, так и для представления проектов, инициатив и научно-исследовательской деятельности, демонстрирующих ценность инклюзивности и взаимного обучения на равноправной основе.
Круглые столы включают 12 сессий, посвященных конкретным группам единомышленников или тематическим направлениям:
• Единая ООН;
• Местные и региональные органы власти;
• Бизнес-организации;
• Женщины;
• Лица с инвалидностью;
• Представители парламентов;
• Академические круги;
• Дети и молодежь;
• Профессионалы;
• Организации, действующие на местном уровне и представляющие гражданское общество;
• Права коренных народов;
• Права пожилых людей.
