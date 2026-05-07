Apple добавит поддержку Gemini и Claude в iOS 27

Пользователи iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 получат возможность выбирать альтернативные ИИ-модели для работы ИИ-функций, таких как Siri, Writing Tools и Image Playground. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Apple разрешит пользователям выбирать Gemini и Claude вместо текущего партнерского решения от OpenAI. На данный момент интеграция ограничена ChatGPT, что не позволяет пользователям гибко выбирать поставщика ИИ-функций.

Для управления взаимодействием сторонних сервисов с системой в настройках появится новый раздел "Расширения". Он обеспечит доступ ИИ-приложений к ключевым функциям ОС и позволит настраивать сценарии их использования.

Также Apple намерена внедрить возможность выбора голосов из сторонних приложений для ответов Siri. Это должно повысить прозрачность взаимодействия и дать пользователям понимание, какой именно сервис обрабатывает запрос.

По имеющимся данным, компания уже тестирует интеграцию Gemini и Claude. При этом базовой моделью для работы Siri может стать модифицированная версия Gemini, что указывает на возможное расширение партнерств Apple в области искусственного интеллекта.

Презентация iOS 27 и других операционных систем ожидается на конференции WWDC 2026 для разработчиков, которая пройдет с 8 по 12 июня 2026 года. Полноценный анонс и выход обновлений ожидается уже в сентябре.