Украина заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном на WUF13 в сфере постконфликтного восстановления

Украина заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном на предстоящей 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в сфере постконфликтного восстановления.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос Trend, заявил вице-премьер-министр Украины по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на пресс-конференции в рамках Саммита Международного транспортного форума (ITF) в Лейпциге.

"Мы готовы обмениваться опытом. Через пару недель мы будем на форуме в Баку и планируем обсудить там подобные вопросы", - сказал Кулеба.

По его словам, годы конфликта привели к разрушению или повреждению более 40 тысяч объектов, включая 33 тысячи многоэтажных жилых домов и 200 тысяч частных домов. Для решения этой проблемы Украина реализует двухуровневый план восстановления. Первостепенное внимание уделяется быстрому восстановлению и компенсации пострадавшим гражданам, при этом более 193 тысяч человек уже получили компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

Кулеба подчеркнул, что Украина готовит комплексную стратегию послевоенного восстановления, хотя сроки зависят от исхода войны.

"Наш приоритет - наши люди. Сейчас мы сосредоточены на быстрых и прозрачных механизмах компенсации, а после войны планируем масштабную стратегию восстановления Украины", - сказал Кулеба.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана. Форум объединит представителей органов власти, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежи и академического сообщества, а также международные организации из разных стран.