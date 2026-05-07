В бакинском метро изменится график движения поездов

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с нерабочими днями 9, 10 и 11 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Бакинском метрополитене.

Отмечается, что 9 мая - в День Победы над фашизмом, а также 11 мая интервал движения поездов по маршруту "28 Мая - Ахмедлы" и в обратном направлении составит 2 минуты 30 секунд, а 10 мая - 3 минуты.

На фиолетовой линии, а также на участках "Джафар Джаббарлы - Хатаи" и "Ази Асланов - Ахмедлы" действующий график движения останется без изменений.

Движение поездов в направлении "Бакмил" и обратно 9 и 11 мая будет осуществляться по субботнему графику, а 10 мая - по воскресному.

Помимо изменения режима работы, на станциях будет усилен общий контроль, а также выделены дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурств.

При необходимости на линию будут выведены резервные поезда.