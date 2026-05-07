ICIEC видит значительный потенциал для расширения страховых и инвестиционных решений в Азербайджане

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) видит значительный потенциал для расширения своего присутствия в Азербайджане, включая увеличение объемов страхового покрытия и привлечение новых инвестиций в страну.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил директор департамента развития бизнеса ICIEC Яссер Алаки в кулуарах презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития в Баку.

"Азербайджан стал членом ICIEC в 2020 году. За это время мы работали с рядом партнеров в стране, включая AZPROMO как одного из наших ключевых партнеров на рынке. В основном мы сосредоточены на финансовом и промышленном секторах. Совместно с банками Азербайджана мы стремимся поддерживать их торговое финансирование, чтобы они могли помогать азербайджанским экспортерам выходить на мировые рынки. Мы также предоставляем страховые услуги, которые защищают их от риска неплатежей со стороны импортеров по всему миру", - сказал Алаки.

Он отметил, что ICIEC также работает над укреплением потенциала азербайджанских банков для подтверждения аккредитивов, поступающих из разных стран, а также над расширением линий финансирования от международных банков в адрес азербайджанских банков с целью поддержки малого и среднего бизнеса.

"Кроме того, мы стараемся привлекать инвесторов в Азербайджан - как из стран-участниц, так и из стран вне организации. Предоставляя страховое покрытие, мы снижаем риски, связанные с инвестициями в стране. Таким образом, мы способствуем увеличению деловой активности и созданию новых возможностей в стране", - заявил Я.Алаки.

Он также отметил, что планируется расширение портфеля гарантий и страховых решений для проектов в Азербайджане: "На сегодняшний день мы уже покрыли около 130 миллионов долларов бизнеса в Азербайджане, включая торговлю и инвестиции. Считаем, что это пока небольшой показатель, и видим значительный потенциал для расширения наших услуг в стране. Поэтому мы планируем работать с нашим партнером AZPROMO, с местными банками, а также с международными банками, чтобы привлечь больше инвестиций в страну. У нас есть большие амбиции по расширению деятельности в Азербайджане, и в рамках ежегодных встреч группы мы будем проводить переговоры с ключевыми клиентами и партнерами для дальнейшего роста бизнеса в стране", - заключил Я. Алаки.