В Баку меняется расписание движения поездов на эти

9, 10 и 11 мая, которые будут нерабочими днями, поезда на Абшеронской кольцевой железной дороге будут курсировать по графику субботы и воскресенья.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
Отмечается, что пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения на сайте акционерного общества или в приложении "ADY Mobile".
