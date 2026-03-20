В Азербайджан пришла весна

В Азербайджане наступила весна.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, весна пришла в Азербайджан 20 марта в 18:45.

В это время день и ночь становятся равными, Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Оно движется по эклиптике, пересекает экватор и переходит из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начинается весна, а в Южном - осень.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня, 17 часов, 38 минут и 28 секунд.