«Арсенал» - главный фаворит ЛЧ по версии Opta

Суперкомпьютер аналитического портала Opta обновил прогноз на финалистов Лига чемпионов УЕФА 2025/26. После завершения 1/8 финала и формирования турнирной сетки лондонский "Арсенал" стал главным фаворитом на выход в решающий матч, который пройдет в Будапеште. Шансы команды Микель Артета оцениваются в 51,6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Flashscore, столь высокий показатель обусловлен не только отличной формой "Арсенала", но и относительно благоприятной турнирной сеткой. В четвертьфинале "канониры" сыграют против Спортинг, а в случае победы встретятся с сильнейшим в противостоянии "Барселона" и "Атлетико".

В противоположной части сетки сосредоточены такие гранды, как "Реал Мадрид", "Бавария", "ПСЖ" и "Ливерпуль", что повышает шансы "Арсенала" за счет конкуренции между соперниками.

При этом отмечается, что суммарная вероятность всех претендентов на выход в финал традиционно составляет 200%, поскольку в решающем матче участвуют две команды (по 100% на каждое место).