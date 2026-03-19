В городе Мехико состоялся торжественный концерт, посвященный празднику Новруз

Посольства Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, а также расположенный в Мехико Турецкий культурный центр Института Юнуса Эмре при совместной организации и при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия (г. Баку) провели в Мехико торжественную концертную программу по случаю праздника Новруз, символизирующего приход весны, пробуждение природы и начало нового года.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие члены Палаты депутатов и Сената Мексики, должностные лица различных подразделений министерств иностранных дел и культуры, аккредитованные в Мексике послы и представители дипломатического корпуса, а также представители местных СМИ.

Концерт, открытый для широкой общественности, включал выступления ансамбля под руководством нашей соотечественницы, проживающей в Мексике, Наны Бабаевой, а также Ансамбля танца и музыки Тюркского мира. Были исполнены известные музыкальные произведения из репертуара композиторов Азербайджана, Турции, Казахстана и Мексики.

На открытии концертной программы выступил посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев, который отметил особое значение совместной организации концерта посольствами Азербайджана, братской Турции и Казахстана. Он подчеркнул, что такая инициатива соответствует духу Новруза, основанного на идеях взаимного обмена, солидарности и общей культурной памяти. Было отмечено, что праздник Новруз является одной из самых сильных культурных ценностей, объединяющих тюркский мир.

В своём выступлении посол также отметил международное признание объединяющей силы Новруза, напомнив, что в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днём Новруза, и Азербайджан входил в число стран, выдвинувших и поддержавших эту инициативу. Он подчеркнул, что данное решение свидетельствует о признании Новруза как международного культурного явления, воплощающего общечеловеческие ценности. Также было отмечено, что в 2009 году Новруз был включён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как первая многонациональная номинация, объединяющая различные страны.

В своих выступлениях посол Турции в Мексике Мурат Селим Эсенли и советник Посольства Казахстана Ерлан Кубашев также подчеркнули, что Новруз является одной из ценностей, объединяющих тюркский мир, и отметили важность совместной организации данного мероприятия в Мексике.

Также в рамках открытия были зачитаны видеообращения президента Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой и руководителя Турецкого культурного центра Института Юнуса Эмре Абдуррахмана Али. В обращениях подчёркивалось, что Новруз - это значимый праздник, отмечаемый на широкой географии, прежде всего среди тюркских народов, таких как Азербайджан, Турция и Казахстан, отражающий общие культурные ценности и исторические связи.

Концертная программа прошла при полном аншлаге и была с большим интересом воспринята зрителями. Участникам мероприятия были представлены видеоролики, отражающие культуру тюркского мира, а также угощения азербайджанской и турецкой кухни.

Информационную поддержку мероприятию оказало информационное агентство "Trend".