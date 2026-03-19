Американского актера Чака Норриса госпитализировали на Гавайях.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что 86-летний актер тренировался на острове. Он не жаловался на здоровье и был в хорошем настроении, когда общался с другом по телефону. Однако вскоре после этого его госпитализировали.

Тем не менее, что именно произошло с известным актером - в материале не уточняется.