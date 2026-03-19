Продлен срок ареста задержанного со стороны СГБ Салеха Самедова

Срок ареста бывшего председателя Совет старейшин Имишлинского района Салеха Самедова продлен.

Как сообщает Day.Az, суд удовлетворил ходатайство следственного органа и вынес соответствующее решение в Сабаильском районном суде.

Решением суда срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Салеха Самедова, продлен на 3 месяца.

Салех Самедов обвиняется по статье 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Салех Самедов был задержан Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Кроме того, 13 мая прошлого года он был освобожден от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.