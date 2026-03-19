https://news.day.az/world/1823230.html

США анонсировали самый мощный удар по Ирану

США в четверг, 19 марта, планируют нанести самые масштабные удары по Ирану. Как передает Day.Az, об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Сегодня будет самая массированная серия ударов за все время", - подчеркнул он.