Азербайджанские пловцы завоевали в Грузии 47 медалей

Азербайджанские спортсмены завоевали 47 медалей на открытом весеннем турнире по плаванию Кубок Кутаиси, прошедшем в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию плавания, из завоеванных медалей 18 - золотые, 19 - серебряные и 10 - бронзовые.

В соревнованиях Азербайджан представляли 8 пловцов.

В составе национальной команды выступили Фархад Ширмамедли, Мехри Абдурахманлы и Сулейман Исмаилзаде, а также Анастасия Гнусина, Ариф Тапдыгов, Мехди Мухтарлы, Сафия Самедова и Юсиф Софиeв.

Сулейман Исмаилзаде показал лучший результат в общей категории, а Фархад Ширмаммедли - среди спортсменов 2010 года рождения и младше. Оба удостоены кубка.

Соревнования также ознаменовались рекордными результатами для азербайджанских пловцов. Мехри Абдурахманлы обновила рекорд для Азербайджана в плавании на спине на 50 метров с результатом 31,47 секунды, а Сулейман Исмаилзаде установил рекорд страны на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:54,70.