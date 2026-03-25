Азербайджан значительно увеличил инвестиции в экономику Германии

В 2025 году объем прямых инвестиций Германии в Азербайджан составил 26,334 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджанской Республики.

Согласно информации, это на 49 миллионов долларов США, или в 2,9 раза меньше по сравнению с 2024 годом.

В объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан доля инвестиций из Германии в отчетном году составила 0,4%.

В свою очередь, Азербайджан в 2025 году вложил в экономику Германии 61,733 миллиона долларов США, что на 38,8 миллиона долларов США, или в 2,7 раза больше по сравнению с показателем предыдущего года.

В объеме прямых иностранных инвестиций доля инвестиций из Азербайджана в Германию составила 2,4%.

В 2024 году общий объем прямых инвестиций из Германии в Азербайджан составил 75,297 миллиона долларов США, а в обратном направлении - 22,935 миллиона долларов США.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США, что на 450,9 миллиона долларов США, или на 6,4% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в отчетном году объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в зарубежную экономику составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов США, или на 43,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.