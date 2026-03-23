Катар и Оман начали обсуждать с Ираном возможное прекращение огня

Представители Катара и Омана ведут неофициальные переговоры с Ираном о возможном прекращении огня и деэскалации конфликта. Об этом 22 марта сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в регионе, передает Day.Az.

По данным издания, Тегеран пока отказывается от уступок и не готов к капитуляции, рассчитывая нанести максимальный экономический ущерб Западным странам через контроль над Ормузским проливом.

"На прошлой неделе официальные лица Катара и Омана начали переговоры с Ираном о возможном прекращении огня после того, как пришли к выводу, что подавляющая военная сила США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время", - говорится в материале.

Иран ответил, что вступит в диалог только в том случае, если США и Израиль сначала прекратят атаки.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.