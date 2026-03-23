Турция и Азербайджан укрепляют стратегический союз на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий профессор Мехмет Юдже.

"Нарастающая напряженность на Ближнем Востоке между Ираном, Израилем и США затрагивает не только страны региона, но и может перерасти в более широкое уравнение безопасности, способное повлиять на Южный Кавказ и Восточное Средиземноморье. Поэтому происходящие события несут серьезные риски для региональной стабильности. В таких условиях значение стратегического союза между Турцией и Азербайджаном становится еще более очевидным. Тесная координация между двумя странами играет важную роль не только в рамках двусторонних отношений, но и с точки зрения способности архитектуры безопасности Евразии обеспечивать стабильность", - сказал он.

По его словам, особенно важным этапом стала Шушинская декларация, которая институционализировала сотрудничество и создала основу для поддержки регионального баланса в таких сферах, как оборонная координация, энергетическая безопасность и защита транспортных маршрутов.

"Членство Турции в НАТО в сочетании со стратегическим положением Азербайджана на Южном Кавказе усиливает безопасность энергетических и торговых путей и одновременно создает механизм сдерживания распространения региональных кризисов. В этом смысле турецко-азербайджанские отношения представляют собой не только двустороннее партнерство, но и важный фактор регионального баланса.

Принцип "один народ - два государства", который стал основой внешней политики двух стран, долгое время воспринимался, прежде всего, как выражение исторических и культурных связей. Однако сегодня можно говорить о том, что этот подход превратился в конкретное стратегическое партнерство в сфере безопасности, обороны и внешней политики. После подписания Шушинской декларации военное сотрудничество, совместные проекты в оборонной промышленности и регулярные военные учения стали наиболее заметными проявлениями этой стратегической согласованности. Такая же тенденция наблюдается и во внешней политике", - сказал он.

Юдже отметил, что Турция и Азербайджан на международных площадках часто оказывают друг другу поддержку по ключевым внешнеполитическим вопросам.

"Важными направлениями сотрудничества также остаются энергетическая дипломатия, транспортные коридоры и региональные экономические проекты. Поэтому принцип "один народ - два государства" сегодня является уже не символическим выражением, а реальным стратегическим союзом, подкреплённым конкретной политикой в сфере безопасности, дипломатии и экономики.

Отношения между Турцией и Азербайджаном на протяжении всей истории основывались не только на дипломатической близости, но и на сильной взаимной поддержке в сложные периоды. Особенно это проявилось в вопросе Карабаха и в других важных вопросах. Сегодня, учитывая напряжённость на Ближнем Востоке, изменение баланса сил на Южном Кавказе и растущую конкуренцию в Евразии, значение этого стратегического сотрудничества ещё больше возрастает", - сказал он.

Профессор подчеркнул, что особенно важным является совместное взаимодействие двух стран в таких сферах, как координация безопасности, защита энергетической инфраструктуры и развитие транспортных сетей. В этом контексте сотрудничество Турции и Азербайджана можно рассматривать не только как союз, направленный на защиту двусторонних интересов, но и как модель стратегического партнёрства, способную обеспечивать стабильность в Евразии.

"Как уже отмечалось ранее, рост напряженности на Ближнем Востоке формирует новую среду безопасности, которая может затронуть и Южный Кавказ. В этом контексте можно говорить о значительном усилении координации в сфере безопасности между Турцией и Азербайджаном в последние годы. Совместные военные учения, механизмы военного сотрудничества и проекты в сфере оборонной промышленности являются наглядным подтверждением этого процесса.

При этом сотрудничество не ограничивается только военной сферой. Безопасность энергетической инфраструктуры, защита транспортных коридоров и поддержание экономической взаимосвязанности также являются важными элементами этой стратегии. Таким образом, координация между Турцией и Азербайджаном выходит за рамки классического военного сотрудничества и приобретает характер многопланового стратегического партнерства, охватывающего энергетическую безопасность и региональную стабильность", - сказал Юдже.

По его словам, в ближайшие годы одной из ключевых сфер сотрудничества между двумя странами останется координация в области обороны и безопасности. Совместные военные учения, проекты в оборонной промышленности и механизмы взаимодействия между силовыми структурами будут еще больше укреплять это партнерство. Потенциал Турции в сфере оборонных технологий в сочетании со стратегическим положением Азербайджана на Южном Кавказе формирует архитектуру безопасности, способную обеспечивать сдерживание и стабильность в регионе.

"Кроме того, важное значение для региональной стабильности имеет и экономическое сотрудничество, основанное на энергетических и транспортных коридорах. Энергетические маршруты и торговые пути не только создают экономическую ценность, но и формируют взаимозависимость между странами, снижая риск конфликтов. Поэтому можно ожидать, что турецко-азербайджанское партнёрство, в котором оборонное сотрудничество сочетается с экономической взаимосвязанностью, в ближайшие годы будет играть ключевую роль в укреплении региональной безопасности.

В этом контексте такие инициативы, как Транскаспийский международный транспортный коридор (Средний коридор), Зангезурский коридор и энергетические проекты, проходящие через Каспийское море, формируют новую сеть геоэкономических связей в Евразии. Эти маршруты, соединяющие Центральную Азию с Европой через Каспий, Южный Кавказ и Турцию, не только облегчают торговлю и поставки энергии, но и создают стратегический логистический и энергетический мост между тюркским миром и Европой. Таким образом, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры превращает сотрудничество Турции и Азербайджана в комплексное стратегическое партнёрство, объединяющее безопасность, экономику и региональную интеграцию", - добавил профессор.

Али Гасымов