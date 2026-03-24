Раскрыта причина резкого изменения позиции Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп изменил позицию по Ирану после налаживания контактов Египта с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az.

"Египетским сотрудникам разведки удалось наладить контакт с КСИР Ирана - военизированной группировкой, защищающей иранский режим и являющейся самым влиятельным органом безопасности и политической структуры страны, - и выдвинуть предложение о прекращении боевых действий на пять дней для укрепления доверия к прекращению огня. Эти обсуждения заложили основу для резкого изменения позиции [Трампа]", - говорится в материале.

Как отмечает издание, изменение позиции Трампа последовало за серией закрытых переговоров - через ближневосточных посредников, - которые, по словам американских чиновников, вселили в них надежду на возможность достижения соглашения по урегулированию конфликта.

По словам источников, эта ситуация также отражает растущее желание Трампа и некоторых его советников положить конец войне, поскольку президент сталкивается с политическими и экономическими последствиями конфликта. Однако арабские посредники в частном порядке выражали скептицизм относительно того, что США и Иран смогут быстро достичь соглашения, отмечая, что стороны по-прежнему далеки от согласия.

При этом высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что Трамп впервые узнал в субботу о возможности переговоров с Ираном и отнесся к этому положительно.