Еще одна страна готовится вступить в войну с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман может принять решение о присоединении страны к ударам США по Ирану. Как передает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, один из собеседников отметил, что вступление королевства в войну является лишь вопросом времени.

До начала конфликта власти Саудовской Аравии отказывались разрешать использование своей территории и воздушного пространства для ударов по Ирану. Однако, как сообщили источники WSJ, в последнее время Эр-Рияд дал разрешение американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда на западе страны.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.