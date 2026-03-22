Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте

Установлены личности пострадавших в результате взрыв при зажигании костра в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, в результате происшествия пострадали 11 человек.

Пострадавшие - жители Сумгайыта, 2004-2018 годов рождения:

2004 года рождения Мамедзаде Фатима Тельман гызы,

2006 года рождения Искендерли Фатима Джамал гызы,

2015 года рождения Байрамлы Наиля Салех гызы,

2018 года рождения Гасымова Айлин Рахид гызы,

2015 года рождения Гусейнзаде Иса Талех оглу,

2014 года рождения Тахмезли Омар Рашад оглу,

2016 года рождения Алиева Айла Роман гызы,

2009 года рождения Оруджов Ниджат Вугар оглу,

2013 года рождения Асадли Дуйгу Нариман гызы,

2013 года рождения Гасанли Юсиф Ниязи оглу,

2008 года рождения Мамедова Айлин Рамин гызы.

Кроме того, лечение двух из пострадавших продолжается в больнице. У одной пострадавшей - девочки 2013 года рождения - диагностирована неуточненная внутричерепная травма. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что взрыв произошел при зажигании костра в Сумгайыте.