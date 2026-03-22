кто имеет право и сколько это занимает времени?

В настоящее время срок рассмотрения заявления об изменении имени в Азербайджане законодательством не регулируется. По практике этот процесс занимает примерно 2-3 месяца. Однако право изменить имя, фамилию или отчество есть не у всех.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Kaspi, в 2025 году более двух тысяч граждан Азербайджана решили пересмотреть эту идентичность.

По официальным данным Министерство юстиции Азербайджанской Республики, в прошлом году органами регистрации по стране было составлено в общей сложности 2723 актовые записи об изменении имени, фамилии или отчества. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами и свидетельствует о том, что в обществе меняется отношение к личной идентичности. Так, в 2023 году было составлено 2492 таких записи, а в 2024 году - 2667.

917 человек изменили только имя

Статистические данные показывают, что в 2025 году граждане чаще всего меняли именно фамилию. Так, 1383 человека обратились в соответствующие органы с заявлением о смене фамилии. Число желающих изменить имя также немалое - согласно данным, 917 человек изменили только имя. Изменение отчества по-прежнему остается редким явлением. В прошлом году всего 5 человек отказались от отчества или изменили его. Это свидетельствует о том, что отчество в азербайджанском обществе по-прежнему сохраняется как традиционный и устойчивый элемент идентичности.

Интересно, на каких правовых основаниях граждане могут изменить имя и как осуществляется эта процедура? Какие документы требуются при подаче заявления и есть ли возрастные ограничения? Сколько в среднем занимает процесс и как срок рассмотрения регулируется законодательством?

Изменение возможно после достижения совершеннолетия

Юрист Руслан Велиев сообщил, что гражданин Азербайджана, достигший 18 лет, имеет право подать заявление об изменении имени, отчества и фамилии:

"Для этого заявление подается в регистрационный отдел по месту жительства гражданина, а гражданином, который постоянно проживает за границей или временно проживает там более 182 дней в году, - в консульство. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, желание изменить имя, отчество или фамилию, а также новое имя, отчество или фамилия, дата и место рождения, национальность и гражданство, место жительства и работы, должность, место воинского учета.

Также необходимо указать, менялись ли ранее имя, отчество или фамилия, когда и где это происходило, сведения о заключенных браках и их расторжении, сведения о детях, информацию о депортации из иностранных государств (если такая была), а также серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. После проведения проверки соответствующий орган в течение 15 дней готовит заключение о возможности изменения имени, отчества или фамилии".

В каких случаях могут отказать?

Эксперт отметил, что в некоторых случаях гражданину может быть отказано:

"Если заявитель в период подачи заявления привлекается к уголовному преследованию в качестве подозреваемого или обвиняемого, если у него есть неснятая или непогашенная судимость, если в отношении него применены принудительные меры медицинского характера, либо если имеется решение о депортации из иностранного государства, изменение имени, отчества или фамилии не допускается. Об этом заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней. Гражданин имеет право обжаловать решение в суде".

Необходимые документы

В пресс-службе Министерство юстиции Азербайджанской Республики сообщили, что в соответствии с правилами изменения имени, отчества и фамилии гражданину необходимо представить свидетельство о рождении, свидетельство о браке (если состоит в браке), свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут), свидетельства о рождении детей (если они есть), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, нотариально заверенную копию военного билета, а также две фотографии размером 3×4 см.

Отмечается, что для правильного решения вопроса органы регистрации или консульство направляют запрос для получения актовых записей гражданского состояния (о рождении, браке, расторжении брака, рождении детей и т.д.).

Процесс может занять 2-3 месяца

В министерстве также подчеркнули, что срок рассмотрения заявления об изменении имени законодательством не регулируется. Однако на практике этот процесс занимает примерно 2-3 месяца. После регистрации изменения имени, фамилии или отчества в соответствующие актовые записи вносятся изменения, гражданину выдаются новые свидетельства, после чего он обращается в органы внутренних дел для замены документа, удостоверяющего личность.