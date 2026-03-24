Симонян устроил ликбез армянским журналистам и напомнил, что Карабах - это Азербайджан

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Симонян устроил ликбез армянским журналистам​.

Спикеру армянского парламента Алену Симоняну сново было невесело: его окружили журналисты и докопались до значка с картой Армении на лацкане.

Сначала спросили, мол где "оккупированные Азербайджаном села", потом - где а̶р̶ц̶а̶х̶. Симоньяну надо отдать должное: он почти вышел из себя, но вместо этого битый час объяснял реваншистам, что никакой другой Армении, кроме той, что находится в своих законных границах, у них нет и не будет.

Даже наглядно показал: мол вот сверху Грузия, справа - Азербайджан, снизу - Турция и Иран. Журналюгам это не понравилось настолько, что Симоняна даже спросили: "а чего это ты говорил раньше "а̶р̶ц̶а̶х̶", а сейчас возмущаешься?"

Симонян заявил, что ошибался. "Я ошибался. Я тогда был в той же ошибочной логике, что и вы сейчас - и я ошибался. Вы произносите слово "арцах", а почему потом возмущаетесь, когда Ереван называют Иреваном, а Севан - другим названием?" - спросил в ответ Симонян.

На крик журналистов "так Севан-то наш!" спикер армянского парламента громко сказал: "Так а Карабах принадлежит Азербайджану".

Дальше там уже полноценный цирк начался - советуем посмотреть это видео с субтитрами.