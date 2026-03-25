От игр к взрослению: о новых политических сигналах из Еревана
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых политических сигналах из Еревана.
Day.Az представляет публикацию:
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян озвучил жесткую, но фундаментальную истину: пришло время всем окончательно признать Карабах законной территорией Азербайджана.
Игры в "арцах" в медийном поле сегодня - это не акт патриотизма, а провокация, бьющая по самой Армении.
Позиция Симоняна продиктована предельно прагматичной логикой. В международных отношениях действует незыблемый принцип взаимности: невозможно требовать уважения к собственным границам и безопасности, одновременно игнорируя территориальную целостность соседа.
Одностороннее понимание права лишь открывает путь к новым претензиям.
Журналисты и общественные деятели, продолжающие использовать непризнанную топонимику, фактически подставляют страну.
Цепляясь за выдуманные термины, они создают повод для зеркальных претензий к самому Еревану.
Сегодня Армении жизненно необходимо "политическое взросление". Признание международного права и существующих границ - это не уступка, а фундамент долгосрочного добрососедства и стабильности.
Нужно честно признать: Карабах - это Азербайджан, поскольку настоящий мир немыслим без уважения к фактам и картам, признанным мировым сообществом.
