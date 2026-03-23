Япония направит миллиарды долларов на борьбу с ростом цен на бензин

Правительство Японии направит около 810 млрд иен (примерно $5,1 млрд) из резервного фонда бюджета на текущий финансовый год (завершится 31 марта 2026 года) на борьбу с ростом цен на бензин. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что средства пойдут на пополнение фонда субсидирования розничных цен на бензин. Ожидается, что официально решение будет принято 24 марта.

16 марта розничная цена на бензин в Японии вышла на отметку в 190,8 иен за литр ($1,2 по текущему курсу) и достигла рекордного уровня с момента начала применения действующей методологии расчета в 1990 году. Рост цен обусловлен резким удорожанием сырой нефти на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Вместе с тем с 19 марта вступили в силу правительственные меры по сдерживанию цен, направленные на поддержание розничной стоимости бензина на уровне около 170 иен за литр. Субсидии распространяются на партии топлива, отгружаемые начиная с этой даты, и, как ожидается, скорректируют розничную стоимость бензина в течение одной-двух недель.

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с нарушением поставок из-за ударов США и Израиля по Ирану. В общей сложности на торги будут выставлены объемы нефти, покрывающие потребности страны в течение 45 дней. Этот объем будет продан оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Японские запасы в целом отвечают потребностям страны на протяжении примерно восьми месяцев.