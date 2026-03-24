В Габале мужчина упал в горах и получил травмы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи водопада Дуруча в Габалинском районе человек оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Северо-Западного регионального центра.

В ходе оценки обстановки было установлено, что житель 1976 года рождения Ровшан Ибрагимов, находясь в горной местности, упал, получил травмы различной степени тяжести и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего эвакуировали его по труднопроходимому участку и передали бригаде скорой медицинской помощи.