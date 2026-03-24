В Азербайджане пять дней подряд будут идти дожди, ожидаются сели

С утра 25 марта до утра 30 марта в некоторых районах Азербайджана ожидается периодически дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, местами осадки могут усиливаться, ожидаются грозы, возможен град, а в горных районах - снег.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также вероятность кратковременных селевых потоков на отдельных горных реках.

