Стратегия Президента Ильхама Алиева создает новые перспективы для Балкан

Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на политической карте Европы, выстраивая стратегические партнерства от Южной Европы до Балкан. Президент Ильхам Алиев шаг за шагом расширяет влияние страны в регионе, укрепляя круг союзников и превращая Азербайджан в важный центр политического и энергетического взаимодействия. Политика главы государства основана на ясном понимании национальных интересов и умении вести диалог с партнерами на принципах равноправия.

Как отметила в беседе с Day.Az глава Брюссельского энергетического клуба Надежда Кокотович, современный мир формируется сильным лидерством. "В этом смысле международные связи, которые выстраивает Президент Ильхам Алиев, являются крайне важной основой внешнего взаимодействия Азербайджана. Международные проекты часто продвигаются быстрее при наличии прямого политического доверия. Это способствует реализации инициатив и дает уверенность, что соглашения будут выполнены", - сказала она.

Напомнив о визите главы государства в Белград в начале этого года, политолог подчеркнула, что это событие продемонстрировало стратегический подход Азербайджана к развитию отношений с Сербией. "Очевидна роль Азербайджана как надежного поставщика и значимость Южного газового коридора для Балкан. Важно продолжать развивать существующие соглашения о поставках газа, а также расширять сотрудничество", - подчеркнула она.

По ее словам, ключевым результатом визита стало соглашение о строительстве газовой электростанции в сербском городе Ниш, на юге страны, недалеко от границ с Болгарией и Северной Македонией. "Именно в Нише газовый интерконнектор с Болгарией входит на территорию Сербии. Планируется, что станция будет получать газ из Азербайджана в течение ближайших двух лет, а общий объем инвестиций составит около 600 млн евро", - отметила Кокотович.

Эксперт отметила стратегическое значение азербайджанского газа для Сербии. В 2023 году страны подписали меморандум и коммерческий контракт, обеспечивающий поставку 400 млн кубометров газа в год. После 2026 года этот объем может увеличиться до 1 млрд кубометров.

"Это диверсифицирует источники газа для Сербии, что особенно ценно в условиях нынешней нестабильной среды. Остальные поставки в настоящее время идут из России через Турецкий поток. Следовательно, энергетическая безопасность Сербии зависит от недавних правил ЕС, направленных на постепенный отказ от российского газа по этому маршруту к 30 сентября 2027 года. В этом контексте поставки по Южному газовому коридору снижают риски и укрепляют как экономическое, так и стратегическое положение страны", - пояснила Кокотович.

Она отметила, что на данном этапе речь идет не о замене кого-либо, а о наличии более чем одного источника. "Со временем, при увеличении объемов, это может стать важной частью общего энергопрофиля Сербии", - добавила эксперт.

Надежда Кокотович также подчеркнула важность газовой станции с точки зрения перехода страны к более чистой энергии. "Уголь по-прежнему доминирует в энергобалансе Сербии, и в соответствии с обязательствами ЕС и Энергетического сообщества страна должна декарбонизировать экономику. Уже ведутся значительные инвестиции в солнечные и ветровые проекты, поэтому дополнительная газовая электростанция станет важным шагом в этом переходе, обеспечивая стабильную и гибкую генерацию. Станция мощностью 500 МВт будет поставлять как электроэнергию, так и тепло. В региональном плане она также может укрепить позиции Сербии в торговле электроэнергией и способствовать общей энергетической безопасности. Основными вопросами останутся ценообразование на газ и долгосрочная экономическая эффективность проекта", - пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что Азербайджан в Сербии и регионе воспринимается как надежный и предсказуемый партнер, а также как важный энергетический центр с выходами на Южную и Центральную Европу.

"Азербайджан обладает долгосрочной и стабильной энергетической стратегией, что высоко ценится. Южный газовый коридор способен обеспечивать не только Сербию, но и Албанию, а в будущем - Боснию и Герцеговину. Примечателен также сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии и электрических соединений, таких как кабель через Черное море. Проведение COP29 в Баку еще больше укрепило репутацию Азербайджана в регионе. Сербия находится в выгодном положении между несколькими энергетическими центрами Европы - Венгрией, Грецией, Турцией и Азербайджаном - и это растущее сотрудничество может принести широкую пользу Балканам", - отметила Кокотович.

По ее словам, Сербия является крупнейшей и с политической, экономической и демографической точек зрения - наиболее значимой страной на Балканах. "Ее недавняя история была сложной, и в течение последних трех десятилетий страна не всегда получала надежную поддержку в трудные моменты. С этой точки зрения отношения с такой страной, как Азербайджан, который воспринимается как дружественный и имеющий схожий исторический опыт, имеют особое значение. Я уверена, что это партнерство останется крепким независимо от более широких геополитических изменений", - сказала в заключение Надежда Кокотович.

Марьяна Ахмедова