Для нанесения авиаударов по Ирану и Ливану утверждены новые цели

На сегодняшнем заседании была утверждена новая серия целей для нанесения авиаударов по Ирану и Ливану.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац по итогам утреннего совещания с начальником Генерального штаба, генерал-лейтенантом Эяль Замир.

По словам Каца, с начала войны Военно-воздушные силы Израиля нанесли более 15 тысяч ударов по Ирану, что в четыре раза превышает показатель во время 12-дневная война в июне 2025 года.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.