В результате одного из ударов, нанесенных США и Израилем по городу Тебриз на северо-западе Ирана, погибло как минимум шесть человек, еще шесть человек получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские государственные СМИ, об этом сообщил руководитель управления чрезвычайных ситуаций провинции Восточный Азербайджан.

"Сегодня утром в результате атаки сионистско-американских врагов по жилому дому в Тебризе погибли шесть человек, еще шесть получили ранения", - цитирует его агентство Mehr.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.