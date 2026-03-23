Распространение кори в мире затронуло и Азербайджан

Распространение корь в мире затронуло и Азербайджан. Согласно последнему отчёту Всемирной организации здравоохранения, ситуация вызывает серьёзную тревогу: страна утратила статус территории, свободной от этого заболевания, и вошла в список государств с устойчивой циркуляцией инфекции.

Отмечается, что если вирус кори распространяется в стране непрерывно более одного года, она лишается статуса "свободной от заболевания". Помимо Азербайджана, в этот перечень включены Великобритания, Австрия и Армения.

Основной причиной сложившейся ситуации специалисты считают снижение уровня вакцинации. Для разрыва цепи передачи инфекции не менее 95% детей должны получить две дозы вакцины MMR. Однако в Европе и ряде стран, включая Азербайджан, рост недоверия к прививкам и распространение так называемой вакцинной фобии среди родителей привели к снижению охвата иммунизацией и увеличению числа заболевших.

Статистика вызывает серьёзную обеспокоенность: в 2024 году в европейском регионе было зафиксировано около 149 тысяч случаев кори - более чем в два раза больше, чем годом ранее. В Азербайджане ситуация также ухудшилась: с начала прошлого учебного года отмечались случаи временного закрытия школ и детских садов, тяжёлые осложнения заболевания и летальные исходы, что вновь подчеркнуло важность коллективного иммунитета.

Медики напоминают, что корь - это вовсе не безобидная "детская инфекция". Болезнь может привести к тяжёлым осложнениям, включая пневмонию, энцефалит и долгосрочные последствия для здоровья.

Единственным надёжным способом защиты остаётся вакцинация, эффективность которой подтверждена научными исследованиями.

Как отметил Bizim.Media врач-инфекционист Мардан Алиев, корь относится к заболеваниям, которые можно полностью предотвратить с помощью прививки.

По его словам, вакцинация формирует устойчивый иммунитет. Однако сегодня наблюдаются проблемы с охватом прививками: если раньше вакцинация была обязательной, то сейчас она носит добровольный характер, и многие родители отказываются прививать детей. При этом вакцина против кори входит в национальный календарь прививок и вводится детям в возрасте одного года и шести лет. Снижение уровня вакцинации в последние годы, по его словам, напрямую связано с ростом заболеваемости.