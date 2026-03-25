Товарооборот между Азербайджаном и Грузией заметно вырос

В январе-феврале текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 176,6 млн долларов США, увеличившись на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Доля Грузии во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 2,82%, что позволило ей занять 5-е место среди торговых партнеров страны.

Экспорт из Азербайджана в Грузию достиг 158,3 млн долларов, показав рост примерно на 21,6%. При этом поставки ненефтяной продукции составили 77,2 млн долларов, увеличившись на 45,8%.

Импорт из Грузии в Азербайджан составил 18,3 млн долларов, практически не изменившись по сравнению с прошлым годом.

В целом за отчетный период внешний торговый оборот Азербайджана составил 6,264 млрд долларов, сократившись на 29,6% в годовом выражении.