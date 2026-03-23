https://news.day.az/sport/1823833.html Массовая авария во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо - ВИДЕО Массовая авария произошла во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо. Как передает Day.Az, кадры распространились в социальных сетях. Пострадали многие спортсменки, но наиболее драматично выглядела авария Деборы Сильвестри, которая перелетела через ограждение, защищающее спуск, и упала на несколько метров вниз.
Массовая авария во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо - ВИДЕО
Массовая авария произошла во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо.
Как передает Day.Az, кадры распространились в социальных сетях.
Пострадали многие спортсменки, но наиболее драматично выглядела авария Деборы Сильвестри, которая перелетела через ограждение, защищающее спуск, и упала на несколько метров вниз.
Итальянка была доставлена в больницу. Ее ждет длительный перерыв в гонках из-за сломанных ребер и повреждения плеча.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре