Массовая авария во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо

Массовая авария произошла во время женской велогонки Милан-Сан-Ремо.

Пострадали многие спортсменки, но наиболее драматично выглядела авария Деборы Сильвестри, которая перелетела через ограждение, защищающее спуск, и упала на несколько метров вниз.

Итальянка была доставлена в больницу. Ее ждет длительный перерыв в гонках из-за сломанных ребер и повреждения плеча.