Израиль заявил о перехвате более 90% ракет из Ирана

Израильские ВВС перехватывают более 90% иранских ракет, но защита не является герметичной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

"Военно-воздушные силы ведут сложную оборонительную борьбу. Они перехватывают цели с вероятностью успеха более 90%, но оборона не является стопроцентно герметичной", - сказал он.