Ветроэнергетика становится ключевым драйвером энергетической трансформации Азербайджана

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Модернизация и развитие энергетической системы Азербайджана в последние годы стали ключевыми национальными приоритетами. Опираясь на многолетний успех в нефтегазовом секторе, страна сейчас активно осуществляет переход к возобновляемым и устойчивым источникам энергии. Текущие данные показывают, что этот переход уже приносит ощутимые результаты, хотя его темпы остаются неравномерными в различных сегментах возобновляемой энергетики.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-феврале 2026 года в Азербайджане было выработано 141,6 млн кВт·ч электроэнергии на ветровых электростанциях. Это на 138,2 млн кВт·ч больше, или в 41,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такой резкий рост подчеркивает стремительное усиление роли ветровой энергетики в национальном энергетическом балансе. В то же время производство электроэнергии на солнечных электростанциях за отчетный период составило 42,7 млн кВт·ч, что отражает небольшое снижение на 1,4% по сравнению с первыми двумя месяцами 2025 года. Такое расхождение показывает, что, несмотря на общий рост возобновляемой энергетики, ее развитие зависит от сроков реализации проектов и готовности инфраструктуры.

В более широком плане сектор производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-феврале 2026 года обеспечил выпуск продукции на сумму 671,6 млн манатов. В то же время сектор водоснабжения, обработки и утилизации отходов оказал услуги на сумму 93,4 млн манатов. Эти показатели свидетельствуют о том, что энергетический переход происходит в рамках более широкой модернизации инфраструктуры и коммунальной сферы.

Одним из главных факторов резкого роста производства ветровой энергии стал ввод в эксплуатацию Хызи-Абшеронской ветроэлектростанции - крупнейшего проекта ветроэнергетики не только в Азербайджане, но и во всём регионе. Проект реализован в сотрудничестве с компанией ACWA Power и был официально открыт 8 января 2026 года. Это важный этап в стратегии Азербайджана по развитию возобновляемой энергетики.

При предполагаемой годовой выработке в 1 млрд кВт·ч станция позволит ежегодно экономить около 220 млн кубометров природного газа, предотвращать выброс более 400 тысяч тонн углекислого газа и обеспечивать электроэнергией примерно 300 тысяч домохозяйств. Стоимость проекта составила около 300 млн долларов, и он полностью профинансирован за счет иностранных инвестиций. Генеральным подрядчиком выступила компания ChinaPower.

С аналитической точки зрения данный проект демонстрирует несколько важных тенденций: во-первых, растущую роль прямых иностранных инвестиций в "зеленом" переходе Азербайджана; во-вторых, стратегическую замену потребления природного газа возобновляемой генерацией; в-третьих, укрепление энергетической безопасности за счет диверсификации. Помимо экологических преимуществ, такие проекты усиливают позиции Азербайджана как надежного и перспективного энергетического партнера в регионе.

Исторически развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане начиналось с более скромных инициатив. Гобустанская гибридная электростанция, введенная в эксплуатацию в 2011 году, долгие годы оставалась крупнейшим объектом возобновляемой энергетики в стране. Она сочетает ветровые, солнечные и биогазовые технологии и считается одной из первых в мире гибридных электростанций, объединяющих несколько источников возобновляемой энергии в единой системе. Станция построена на площади 38 гектаров и также выполняет функции экспериментального и учебного центра, способствуя развитию местного потенциала в сфере возобновляемых технологий.

Сегодня Азербайджан расширяет внимание не только на ветровую и солнечную энергетику. При поддержке Всемирного банка страна провела комплексную оценку геотермальных ресурсов в рамках отчета "Оценка геотермальных ресурсов для прямого использования в Азербайджане". В исследовании рассматривается геотермальный потенциал страны, анализируется законодательная база и предлагается план дальнейшего развития. Такая диверсификация свидетельствует о долгосрочной стратегии, направленной на максимальное использование всех доступных возобновляемых ресурсов.

Еще одним перспективным направлением становится водородная энергетика. В Азербайджане подготовлен документ "Национальный стратегический обзор водородной энергетики", в котором представлены сбалансированный, ускоренный и амбициозный сценарии производства "зеленого" водорода. Эти сценарии определяют возможные направления внутреннего использования, экспортный потенциал и необходимый объем мощностей возобновляемой энергетики. С аналитической точки зрения это отражает стремление Азербайджана не только декарбонизировать внутреннюю энергосистему, но и занять свое место на будущих мировых рынках водорода.

На региональном уровне Азербайджан объявил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также Нахчыван зоной "зеленой энергетики". Уже реализуются комплексные концепции развития и планы действий, направленные на эффективное использование и расширение чистой энергетики. Эти инициативы особенно важны, поскольку они сочетают развитие энергетики с послевоенным восстановлением и экономическим возрождением регионов.

В перспективе Азербайджан планирует установить до 6 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году и до 8 гигаватт к 2033 году. Это расширение направлено на удовлетворение внутреннего спроса, поддержку экспорта электроэнергии и обеспечение новых отраслей, таких как дата-центры. Масштаб этих целей свидетельствует о структурной трансформации национальной энергетической системы - от зависимости от углеводородов к более сбалансированному и устойчивому энергетическому балансу.

Важно отметить, что избыточная электроэнергия, произведенная в рамках этих проектов, будет экспортироваться через несколько межсистемных энергетических коридоров, которые сейчас находятся в стадии разработки. К ним относятся подводный кабель по Черному морю ("Каспий - Чёрное море - Европа"), коридор "Азербайджан - Турция - Европа", "Транскаспийский" маршрут и "Восток - Запад" зеленый энергетический коридор. Эти проекты имеют стратегическое значение, поскольку укрепляют роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы за счет передачи экологически чистой электроэнергии между регионами.

Энергетический переход Азербайджана отражает тщательно выстроенную и многоплановую стратегию. Несмотря на то, что нефть и газ по-прежнему играют фундаментальную роль, стремительное развитие возобновляемой энергетики, поддерживаемое иностранными инвестициями, реформами регулирования и технологической диверсификацией, ясно показывает движение страны в сторону устойчивого развития.

Способность Азербайджана реализовывать крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики, развивать новые направления, такие как водородная энергетика, и формировать международные энергетические коридоры делает страну одним из ключевых игроков в формирующейся глобальной энергетической системе. Если текущие тенденции сохранятся, Азербайджан может превратиться из традиционного экспортера углеводородов в региональный центр производства и передачи "зеленой" энергии.