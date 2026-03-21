Иран ввел в обращение банкноту самого крупного номинала

В Иране введена в обращение новая банкнота номиналом 10 млн риалов ($7), которая стала самой крупной банкнотой в истории страны. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На ней можно увидеть мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обороте - цитадель Бам, которой 2500 лет.

До этого самой крупной банкнотой в стране была 5 млн риалов, выпущенная в начале февраля. Как отмечается в публикации, новая банкнота появилась на фоне растущей инфляции и резкого спроса на наличные у населения.

За последнее время иранцы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам, опасаясь сбоев электронных систем, пишут журналисты. Поэтому у многих банков наличные быстро заканчиваются.