Украина передаст Азербайджану лицо, находящееся в международном розыске
В соответствии с требованиями Конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджана Искендерова Наримана Вагиф оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Украины.
Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре.
В рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому ведет Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, установлены обоснованные подозрения в том, что Нариман Искендеров в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием электронного носителя информации, совершил кражу, причинившую значительный материальный ущерб.
В связи с этим было принято решение о привлечении Наримана Искендерова в качестве обвиняемого, а поскольку он скрылся от следствия, в его отношении был объявлен международный розыск.
В настоящее время продолжаются соответствующие меры по его доставке в нашу страну.
