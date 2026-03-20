Два человека погибли в результате крушения самолета в подмосковной Коломне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, самолет марки Direct Fly модели ALTO NG выполнял плановый полет с аэродрома "Торбеево-Старт" в городском округе Ступино.

По предварительным данным, в результате падения воздушного судна оба находившихся на борту человека погибли. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.