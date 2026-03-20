Сямяни - высший символ единства человека с природой

Между предпраздничными вторниками и Новрузом существует неразрывная связь, некая зона духовного перехода. Эта "красная линия" вместе с тем является границей, подводящей итог уходящему году, и мостом, ведущим к новому началу. Последний вторник словно передает эстафету старого года Новрузу и таким образом происходит ритмичное обновление природы. Именно поэтому обрядовые традиции предпраздничных вторников и новрузовские обычаи, дополняя друг друга, образуют единую гармоничную систему.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ рассказал доктор филологических наук, доцент Шакир Албалыев.

Он отметил, что один из главных атрибутов Новруза - сямяни - не просто проросшая пшеница, но и символ достатка и обновления жизни: "Согласно народным поверьям, о том, каким будет год, судят по сямяни. Если пшеница крепкая и густая, ожидается изобилие и благополучие. Если же она слабая и хилая, то ожидается неурожай. Азербайджанки, поливая сямяни, исполняют известную песню: "Сямяни, меня храни", тем самым, обращаясь не только к природе, но и благословляя свое будущее благополучие. Блюда из сямяни - "сямяни хялими" или "сямяни халвасы" считаются источником исцеления и благодати. Обычай раздавать это угощение в семь домов является ярким проявлением культуры взаимопомощи и солидарности".

По его словам, каждый элемент на новрузовском столе символизирует часть мироздания. Шекербура и бадамбура своей формой полумесяца олицетворяют Луну, пахлава - звезды, а шор-гогал и шекерчурек своей круглой формой символизируют Солнце. Плов, как священный символ плодородия, считается венцом праздничного стола.

Ученый отметил, что в географии Новруза особое значение имеет число семь. В Казахстане блюдо "наурыз-коже", приготовленное из семи ингредиентов (вода, соль, мясо, масло, мука, злаки, молоко), а в Афганистане "хафт-мейва", состоящее из семи видов сухофруктов, являются отражением этой сакральности. Это число как в религии, так и древней мифологии (семь цветов радуги, семь чудес света и т.д.) символизирует божественную защиту.

"По мнению исследователя Азада Набиева, сямяни не следует путать с цветком "Сям", упоминаемым в "Авесте". Сям - это произрастающий в горах цветок, имеющий целебные свойства. Он, как отмечается в эпосе "Деде Горгуд", использовался для исцеления ран Бугача. Сямяни же не является цветком - это первый росток, возвещающий приход весны, возрождение и изобилие. Он не связан с жасмином, который расцветает в мае, тогда как сямяни взращивают в первые дни марта", - добавил наш собеседник.

Ш. Албалыев также подчеркнул, что сямяни - это не просто декоративный элемент Новруза, а высший символ веры человека в будущее, его надежд и единства с природой.