Японские суда смогут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

Как передает Day.Az, об этом в интервью агентству "Kyodo" заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран готов содействовать проходу японских судов через Ормузский пролив - одну из ключевых артерий мировых энергетических поставок, и переговоры по этому вопросу с Японией продолжаются: "Такие страны, как Япония, при координации с Тегераном могут рассчитывать на обеспечение безопасного прохода своих судов".

Арагчи отметил, что вопрос прохода японских судов через пролив обсуждался в ходе его недавних переговоров с министром иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу. Он добавил, что обсуждения продолжаются, однако подробности не раскрыл.

Отметим, что Япония более чем на 90% обеспечивает импорт сырой нефти за счёт поставок с Ближнего Востока, и значительная часть этих поставок проходит именно через Ормузский пролив.