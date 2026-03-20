В Турции перевернулся автобус, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В первый день праздника Рамазан в турецкой провинции Адана произошло тяжелое ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az, по предварительным данным, автобус перевернулся в районе Козан: погибли двое пассажиров, еще 19 человек получили ранения.
Пострадавшие доставлены госбольницу. Причины трагического инцидента расследуются.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне призвал граждан к бдительности на дорогах. "Не допускайте ошибок, которые бросили бы тень на радость праздника", - отметил турецкий лидер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре