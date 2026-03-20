В Азербайджане совершается праздничный намаз по случаю праздника Рамазан

В Азербайджане в связи с окончанием месяца Рамазан в мечетях совершается праздничный намаз.

Как сообщает Day.Az, сегодня в мечети Аждарбей праздничный намаз был совершен в 08:00.

В мечети Тезепир праздничный намаз состоится в 09:00.

Ожидается, что намаз будет совершен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа (QMİ), шейх-уль-ислама Аллахшукюр Пашазаде.