https://news.day.az/society/1823295.html
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
Как сообщает Day.Az, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 19 февраля.
Ночи предопределения (Гадр) пришлись на 8, 10, 12 и 16 марта.
Как и каждый год, праздничный намаз в некоторых мечетях будет совершен в 08:00, в других - в 09:00.
Согласно фетве Совета казиев, размер фитр-закята установлен в пределах 10-15 манатов на человека.
Отметим, в связи с праздниками Новруз и Рамазан 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта нерабочие дни.
