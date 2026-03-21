Сахиб Пашазаде выступил на узбекском телевидении и провел мастер-класс в Ташкенте

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, культурный посол Узбекистана, тарист Сахиб Пашазаде стал гостем узбекского телеканала Madaniyat va Marifat и провёл мастер-класс в Ташкенте, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

В ходе эфира музыкант, являющийся лауреатом Гран-при ряда международных фестивалей и членом жюри культурных проектов, рассказал о развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Он подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами имеют глубокие исторические корни и сегодня активно развиваются во всех сферах, включая культуру. Особую роль в формировании этих связей сыграл великий лидер Гейдар Алиев.

Пашазаде отметил значимость взаимных культурных инициатив - популяризацию азербайджанской культуры в Узбекистане и проведение в Азербайджане многочисленных мероприятий, посвящённых узбекскому наследию. Он также рассказал о сотрудничестве Центра мугама с музыкальными и образовательными учреждениями Узбекистана, издании труда Аз-Замахшари "Мукаддимат аль-адаб", а также о мероприятии, приуроченном к 585-летию великого поэта и мыслителя Алишера Навои.

В мероприятии также приняли участие руководитель Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли, народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова, солист Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Фахри Кязым Ниджат.

В рамках визита в Ташкент Сахиб Пашазаде также провёл мастер-класс в Национальном институте музыкального искусства Узбекистана имени Юнуса Раджаби. В мероприятии приняли участие ректор вуза Элдор Шерманов, зарубежные учёные, преподаватели и студенты.

Музыкант рассказал о сходствах и различиях мугама и макома, их структуре, исполнительской философии и традиционных школах. Особое внимание было уделено азербайджанскому тару и его роли в классической музыке, а также включению азербайджанского искусства исполнения на таре в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Музыкант ответил на вопросы участников и поделился взглядами на развитие мугама в современную эпоху.

Заслуженный артист также принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднику Новруз, и посетил студенческое общежитие института, где ознакомился с условиями проживания студентов и их творческой деятельностью.

Он побывал в студии звукозаписи, прослушал выступления студентов и дал профессиональные рекомендации.