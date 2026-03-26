США продолжат операцию против Ирана без согласия Конгресса

Вашингтонская администрация не планирует запрашивать у Конгресса США разрешение на продолжение военной операции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, "официальное разрешение Конгресса не требуется", так как США, по версии действующей администрации, не находятся в состоянии войны с Ираном, а лишь ведут против страны "масштабные военные действия". "Сейчас в этом нет необходимости", - подчеркнула Ливитт.

Напомним, что по закону США объявление войны находится исключительно в компетенции Конгресса.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, удары пришлись по крупнейшим городам, включая Тегеран. В Белом доме действия объяснили якобы существующими ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел масштабную операцию, атаковав Израиль. Под удары также попали объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.